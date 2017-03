Spotify streamt straks ook in cd-kwaliteit - einde van de mp3 in zicht?

Klinkt cd echt beter dan mp3? De nieuwe streamingdienst Tidal belooft muziek van cd-kwaliteit en die zou veel beter klinken dan de mp3-geluiden van Spotify en andere concurrenten. Maar is dat nu echt zo? En klinkt highresaudio dan nog beter? Een Sir Edmund-luisterpanel toog naar de fameuze Wisseloordstudio's. Lees hier het hele artikel van de Volkskrant uit 2015.

Mp3 is een muziekformaat waarbij met behulp van computeralgoritmes delen van de data worden weggebeiteld om muziekbestanden kleiner in omvang te maken. Daardoor zijn ze makkelijker te versturen via internet. Een liedje in mp3-formaat kan hierdoor een factor vijf kleiner zijn dan een bestand dat niet is afgeslankt.



Enkele jaren geleden, toen internetsnelheden lager waren en geheugenopslag beperkt, was mp3 een belangrijke methode om muziek online te kunnen aanbieden. De geluidskwaliteit van mp3 is echter minder goed dan dat van een muziekbestand dat niet is afgeslankt, hoewel de verschillen dankzij steeds betere algoritmes steeds kleiner zijn geworden.



Nu de meeste gebruikers thuis snel genoeg internet hebben om ook video via bijvoorbeeld Netflix te bekijken - video is nog veel meer dan muziek een datavreter - en geheugencapaciteit nauwelijks meer een belemmering is, lijkt niets meer in de weg te staan om mp3 definitief vaarwel te zeggen.