Sneller dan Ferrari, Bentley én Tesla: de elektrische FF91 van Faraday Future

Faraday Future laat er geen misverstand over bestaan wie de grote concurrent is: Tesla. Op de eerste persdag van de technologiebeurs CES in Las Vegas presenteerde het bedrijf (eigendom van een Chinese miljardair) voor het eerst een productieversie van zijn elektrische auto: de FF91. Dit is exact een jaar nadat Faraday Future op dezelfde CES voor het eerst van zich liet horen met een futuristisch ogende auto én de belofte dat het de autoindustrie net zo op zijn kop zou gaan zetten als Apple met de telocommunicatie deed.



Deze belofte is iets concreter geworden. De FF91 oogt minder spectaculair dan zijn Batmobile-achtige voorganger, maar de specificaties mogen er zijn. In een vooraf opgenomen filmpje wordt aangetoond dat de auto sneller is dan een Tesla. Het sprintje naar 60 mijl per uur (bij benadering 100 kilometer per uur) neemt slechts 2,39 seconden in beslag. De Tesla Model S doet er 2,4 seconden over. Ook niet iets om je voor te schamen trouwens. Belangrijker zal de actieradius zijn. Ook hier zegt Faraday Tesla te verslaan.