Snapchat wil aandelen uitgeven zonder stemrecht om alle touwtjes in handen te houden

Verboden in Nederland

Beleggers gruwen van dit soort constructies. Ze moeten dan wel geld steken in een bedrijf, maar staan bij belangrijke besluiten altijd buitenspel. Ze huldigen het principe: één aandeel is één stem. Aandelen zonder stemrecht zijn in Nederland ook verboden.



Maar of dat zo blijft is de vraag, waarschuwt Eumedion, de belangenbehartiger van grote beleggers als pensioenfondsen. In een eind vorig jaar verstuurde brief meldt minister Ard van der Steur - die als Justitie-minister over de regels gaat - dat hij wil onderzoeken of er hier behoefte is aan stem- en winstrechtloze aandelen. Eumedion laat alvast weten daar fel tegen te zijn.