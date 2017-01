Samsung concludeert dat batterij tot brand in Galaxy 7 leidde

Samsung riep 2.5 miljoen exemplaren van de Galaxy Note 7 terug. In september kregen lithium-batterijen van een leverancier nog de schuld. Samsung kwam in september overhaast met een nieuw model waarvan de batterijen ook in brand vlogen. Het bedrijf kreeg veel kritiek op de manier waarop de problemen werden afgehandeld.



Na maandenlang onderzoek werden maandagochtend de conclusies gepresenteerd. 'We hebben elk aspect van de Galaxy Note7 onderzocht: de hardware, software en de gerelateerde processen, zoals de montage, kwaliteitscontrole en de logistiek', aldus Samsung in een verklaring. De batterijen bleken het probleem en daarvoor neemt het bedrijf nu zelf de verantwoordelijkheid: 'aangezien wij de batterijspecificaties voor de innovatieve Note 7 hebben opgesteld' en omdat de problemen niet werden gesignaleerd.



Het fiasco met de Note 7 heeft het bedrijf al minstens 5,3 miljard dollar gekost. Samsung belooft in een verklaring dat er maatregelen zijn genomen waardoor dit nooit meer gebeurt. De telefoonmaker noemt een veiligheidsprotocol in de productie en een controle van batterijen op acht punten. 'De lessen die we de afgelopen maanden hebben geleerd, zijn nu diep in onze processen en onze cultuur verankerd.'