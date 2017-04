Poolwildernis van Svalbard nu ook opslagplaats voor digitale data

Een in onbruik geraakte mijn onder de eilandengroep in de Noordelijke IJszee is de ideale plek om gevoelige data op te slaan. Beschermd tegen alle mogelijke rampspoed, inclusief cyberaanvallen en nucleair geweld. Deze net geopende ondergrondse plek vergezelt de al langer bestaande Global Seed Vault.



In de barre poolwildernis bevindt zich een opslagplaats met zaden van bomen en planten vanuit de hele wereld, ver weggestopt in een berg. Op dit moment zijn er bijna 900 duizend buizen met zaden opgeslagen, maar er is plek voor 4,5 miljoen variëteiten (ieder bestaande uit 500 zaden). Mochten als gevolg van catastrofes of klimaatverandering complete boom- en plantfamilies verdwijnen, dan zijn ze nog altijd hier in het noorden terug te vinden, is het idee. En hoeven we niet van honger om te komen.