Nervositeit op Binnenhof om Russische inmenging verkiezingen groeit

'Reëel gevaar'

'Er zijn geen concrete aanwijzingen,' erkent Koenders tegen de NOS, maar er is volgens hem alle reden om 'zeer, zeer alert' te zijn

Inmiddels lijkt die onderschatting verdwenen, zeker na het onderzoek dat in de VS is gedaan naar de hacks. In de geopenbaarde rapporten staat dat de Russische inlichtingendiensten de cyberaanvallen coördineren. De Tweede Kamer wil nu snel een debat met het kabinet over de gevaren voor Nederland.



Verhoeven (D66) noemt het een 'reëel gevaar' dat de Russen zich ook hier in de verkiezingen proberen te mengen. 'Dat er gehackt wordt is nu wel bewezen in de VS. Eerder zijn in de Duitse Bondsdag ook al honderden computers gehackt door Russen en ook in Frankrijk hebben de diensten gezegd dat ze alert zijn bij de komende verkiezingen.'