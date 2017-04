Onschuldig? Fitbit schiet gaten in alibi van Amerikaan verdacht van moord

Zwanger

Connie's Fitbit laat zien dat ze nog een uur na haar dood heeft rondgelopen en nog 387 meter in huis heeft afgelegd. In dat uur plaatste ze ook nog drie berichten op Facebook.



De openbare aanklager Craig Stedman noemt het 'zeldzaam' dat de gegevens van een Fitbit zo'n rol spelen in een misdaadonderzoek. 'Het is een elektronische voetafdruk van je bewegingen', aldus Stedman in The Hartford Courant. 'Het is een geweldig instrument voor rechercheurs. We hebben de informatie ook veel sneller in handen dan andere soorten bewijsmateriaal, zoals DNA-testen.'



Conventioneel recherchewerk, zoals het verhoren van getuigen, bracht het vermoedelijk motief voor de moord aan het licht. Dabate had een buitenechtelijke relatie met een vrouw die tien weken zwanger was. De verdachte zou bang zijn geweest dat zijn vrouw van hem zou scheiden.



Het echtpaar had de afgelopen jaren ruzie gehad over geld. Dabate zou geld van rekeningen hebben gehaald zonder zijn vrouw te informeren en dat onder meer in een stripteasetent hebben uitgegeven.