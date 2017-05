Onbeperkt streamen op mobiel? Moet kunnen, vindt minister Kamp nu ook

'Slechte dag'

Het opheffen van een dergelijk verbod is niet onomstreden. Natuurlijk lijkt een datavrije muziekdienst voor de consument heel aantrekkelijk, maar het kan op de langere termijn juist negatieve effecten hebben, zegt Bits of Freedom. De burgerrechtenorganisatie noemde de uitspraak van de rechter vorige maand al 'een slechte dag voor netneutraliteit'. Netneutraliteit houdt in dat providers niet de ene dienst mogen voortrekken boven de andere.



'Providers moeten zich niet als poortwachter bemoeien met de diensten die jij online wil gebruiken: al het verkeer moet op gelijke wijze, zonder discriminatie, behandeld worden', aldus Bits of Freedom. De organisatie vindt dat de internetter juist de grote verliezer is. T-Mobile benadrukt op zijn beurt dat in principe iedere muziekaanbieder welkom is. Apple Music wordt echter nog niet ondersteund.