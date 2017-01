Omstreden chipmaker QualCOMM: roofridder in mobieltjesland

In de ogen van zijn talrijke vijanden is de Amerikaanse chipfabrikant Qualcomm als een Middeleeuwse roofridder. De botterik die zich midden op de enige doorgaande route posteert en de weg verspert. Wie erdoor wil, moet tol betalen.



Het verschil met de 21ste eeuw is dat het wapengekletter verruild is voor een juridisch steekspel. Vrijdag maakte Apple bekend dat het Qualcomm voor de rechter sleept. De eis is 1 miljard dollar (930 miljoen euro). Het bedrijf, dat verantwoordelijk is voor enkele cruciale onderdelen die in vrijwel elke smartphone en tablet zitten, zou zijn machtspositie misbruiken.