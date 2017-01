Obama laat WikiLeaks-klokkenluider Chelsea Manning vervroegd vrij

Langste straf ooit

De veroordeling van Manning tot 35 jaar is de langste straf in de Amerikaanse geschiedenis voor het lekken van staatsgeheimen, schrijft The New York Times. In september 2013 diende Manning voor het eerst een gratieverzoek in bij president Obama. Sindsdien voerden tal van mensenrechtenorganisaties en publieke personen actie voor het lot van de klokkenluider.



Bradley Manning werkte in Irak als militair van lage rang bij de inlichtingenafdeling. In die functie had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Hij speelde in 2010 in totaal 700 duizend vertrouwelijke en geheime documenten, video's en diplomatieke boodschappen door aan WikiLeaks, de website van Julian Assange die zich ten doel stelt zoveel mogelijk zaken in de openbaarheid te brengen. Wikileaks heeft vorige week getweet dat Assange zich zou uitleveren als Chelsea Manning zou worden vrijgelaten.



Onder het materiaal dat Manning liet lekken, was een geruchtmakende video waarop te zien is hoe Amerikaanse gevechtshelikopters in 2007 burgers en journalisten onder vuur nemen in de Iraakse hoofdstad Bagdad. Er waren ook documenten die aantoonden dat Iraakse militairen gevangenen mishandelden onder het toeziend oog van Amerikaanse militairen.



Manning werd in 2010 gearresteerd nadat hij een hacker had verteld wat hij had gedaan. Die hacker gaf hem aan bij de autoriteiten.