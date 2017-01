Nederlands bedrijf speelde mogelijk rol in Russische hacks Democratische partij

Webzilla bv is in 2007 opgericht en is lang een klein, marginaal bedrijfje met een eigen vermogen van ongeveer 2,5 ton euro. Tot het in de zomer van 2011 werd overgenomen door XBT, van Gubarev en zijn zakenpartners. Daarna groeide het bedrijf hard in Nederland, zo blijkt uit jaarrekeningen van de Kamer van Koophandel. Webzilla leende miljoenen om uit te breiden, waarmee het een serieuze speler werd in Nederland. Onbekend is wie deze leningen verstrekte. In 2015 had Webzilla een omzet van ruim 10 miljoen dollar (9,5 miljoen euro) en behaalde het een winst van ruim 4 ton.



Het bedrijf biedt dataservers aan en beheert ook data van grote bedrijven. Omdat Webzilla in Nederland nog geen eigen datacentrum heeft, huurt het bedrijf zelf weer capaciteit in bij onder meer Leaseweb. Webzilla is inmiddels begonnen met de bouw van een eigen datacentrum in Amsterdam-Zuidoost. Het moederbedrijf, XBT, is in de laatste jaren sterk gegroeid en inmiddels actief op vier continenten, waaronder in de Verenigde Staten.