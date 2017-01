Nabestaanden MH17 in overleg met OM over nieuw onderzoek rampplek

Het betreffende botrestant is afkomstig van een MH17-slachtoffer wiens identiteit eerder al was vastgesteld. Bij een nieuwe missie in Oekraïne kunnen mogelijk meer botresten worden geborgen, ook van de twee passagiers die tot dusverre niet konden worden geïdentificeerd.



Het Openbaar Ministerie verdedigt zijn handelwijze bij de terugkeer van Spekkers en diens reisgenoot Stefan Beck uit Oekraïne, vorige week zaterdag. Het OM nam toen niet alleen het botfragment in beslag maar de hele inhoud van de vuilniszak met 'MH17-spullen' die Spekkers uit Oekraïne had meegenomen - inclusief telefoon, camera's en laptop. Het OM zegt dit ten behoeve van het onderzoek naar de vliegramp te hebben gedaan. Ook zou Spekkers de verdenking hebben gewekt de vuilniszak door zijn reisgenoot naar buiten te hebben willen laten smokkelen. Donderdag bepaalde de rechter-commissaris dat deze inbeslagname, die journalistenvakbond NVJ eerder 'disproportioneel' had genoemd, rechtmatig was geweest.