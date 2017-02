Met blockchain de administratieve moerassen uit

De virtuele munt bitcoin geniet vertrouwen, zonder dat er een centrale bank bij betrokken is. De techniek erachter, blockchain geheten, is voor veel meer zaken geschikt. In Groningen kwamen specialisten van over de hele wereld vorige week bij elkaar voor een hackathon om nieuwe toepassingen te bedenken.



Blockchain belooft een oplossing te bieden voor administratieve moerassen, zoals bij het regelen van hypotheken of pgb-budget en het aanvragen van vergunningen. De centrale rol van gemeenten of banken wordt ermee buitenspel gezet en in plaats daarvan komt een ketting van computers die met zijn allen voor betrouwbare en snelle transacties kunnen zorgen.