Megaverlies, megabonussen en minder nieuwe gebruikers voor Snap

In aanloop naar de bekendmaking van de kwartaalcijfers deed Snap-topman Evan Spiegel nog laconiek over Facebook. Op vragen van analisten of hij bang is voor de Grote Concurrent reageerde hij door in lachen uit te barsten. Spiegel benadrukte verder het belang van creativiteit: 'Als je een creatief bedrijf wil zijn, moet je er niet raar van opkijken als anderen je producten kopiëren. Je moet er zelfs van genieten.'



Het is de vraag of dat echt het geval is. Facebook heeft de afgelopen tijd veel succesvolle en voorheen unieke zaken van Snapchat gekopieerd. Niet alleen in Facebook zelf, maar ook in de apps van zijn dochterondernemingen Whatsapp en Instagram. Ooit was Snapchat uniek in gebruiksgemak en navigatie, waar niet tekst maar de camera altijd het uitgangspunt is. Direct stories, filters, vanzelf verdwijnende beelden? Bijna iedereen biedt dit nu aan.