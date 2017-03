KPN: introductie 5G bemoeilijkt door inlichtingendiensten

'Als Nederland een andere 5G-frequentieband hanteert, doen we iets anders dan in de rest van Europa en dat moeten we voorkomen', zegt een woordvoerder van KPN. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) biedt telecombedrijven in een recente beleidsnota aan andere frequentiebanden te veilen, omdat het voor de 3500 MHz-band vastzit aan een contract met het ministerie van Defensie tot aan 2026. De satellieten van de veiligheidsdiensten in het Friese Burum communiceren al jaren via deze hoge frequentie. Volgens KPN is het onhandig om met 5G uit de pas te lopen. 'Met een afwijkende frequentie voor 5G kunnen storingen ontstaan tussen de nationale netwerken', zegt de woordvoerder.



EZ heeft toegezegd voor 2020 met Defensie te gaan praten over het eerder loslaten van de 3500 MHz-band dan 2026. Dat duurt te lang, vindt het telecombedrijf. Buitenlandse concurrenten hebben volgens KPN geen problemen met het verwerven van 5G-frequenties bij hun overheden en kunnen eerder hun klanten bedienen.