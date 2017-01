Italiaanse politie arresteert vermoedelijke hackers Draghi en Renzi

De omvang van de hack is nog niet duidelijk, maar zal snel helderder worden, verklaarde Roberto Di Legami tegen de Britse krant The Guardian. Di Legami is directeur van de gespecialiseerde cyberpolitie-eenheid die het onderzoek uitvoert. Het onderzoek betreft data van internetservers die in Rome en de Verenigde Staten in beslag werden genomen. De politie onderzoekt zo'n 20 duizend gehackte e-mailaccounts.



Politici, bedrijven en openbare instanties waren het doelwit van de hackpogingen, die volgens Italiaanse autoriteiten zes jaar geleden begonnen. Er waren volgens aanklagers in Rome twee hackpogingen bij Mario Draghi in 2016: op 23 juni toen het Verenigd Koninkrijk voor de Brexit stemde en nog een poging in juli. De aanvallen richtten zich op zijn e-mailaccount bij de Banca d'Italia, waarvan hij president was voor zijn overstap naar de ECB in 2011. Of de pogingen succesvol waren, is niet bekend.



Matteo Renzi, die begin december na het verloren Italiaanse referendum aftrad als premier van Italië, was een doelwit in 2016 tijdens zijn premierschap. De aanval richtte zich op zijn persoonlijke e-mailaccount. Bij Mario Monti, premier van 2011 tot 2013, werd het viermaal geprobeerd, bij zijn account van de Italiaanse senaat, maar ook bij zijn account van de Bocconi-universiteit in Milaan.