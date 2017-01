Investeerders in de rij voor maker slimme deurbellen

Op de CES-beurs die in januari in Las Vegas werd gehouden was het al duidelijk: veiligheid in en rond het huis is het thema van het moment. En een van de grote spelers in deze markt is Ring. Het bedrijf verkoopt zogenoemde slimme deurbellen, voorzien van een camera. De deurbellen werken in combinatie met een app, zodat de huisbewoner ook op afstand kan zien wie er voor de deur staat. Ook de beveiligingscamera's werken op deze manier. De video's die worden opgenomen van mensen voor de deur of van indringers worden automatisch in de cloud opgeslagen, zodat ze altijd zijn terug te zien.



Hier hangt overigens ook een prijskaartje aan: ongelimiteerde toegang tot deze clouddienst kost 3 dollar per maand.