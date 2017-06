In de Zweedse trein kun je inchecken met een onderhuidse chip

De informatie-uitwisseling blijft beperkt tot de treinreis

De miniapparatuur in het lichaam werkt via zogeheten Near Field Communication-technologie (NFC). Dergelijke NFC-chips zitten ook op bankpassen die in Nederland contactloos betalen aan de kassa mogelijk maken. Daarnaast zijn er al bedrijfjes die zulke chips bevestigen onder de huid van katten en honden. De dierenarts kan zo de medische historie van de viervoeter uitlezen.



De informatie-uitwisseling blijft beperkt tot de treinreis, verzekert SJ. De vervoerder kan bijvoorbeeld onmogelijk achterhalen hoe laat een treinreiziger 's ochtends bijvoorbeeld uit bed stapt of waar hij zich de rest van de dag bevindt.



'De technologie is niet zo spannend, maar de Zweden zijn de eersten met de toepassing ervan in het openbaar vervoer', zegt Wouter Serdijn, hoogleraar bio-elektronica in Delft. Reizen met een chip onder de huid is in zijn optiek voorlopig een beetje een gimmick. 'De meeste reizigers vinden het te veel gedoe of gewoon te eng.'