Hoe onderscheid je porno van kunst?

Er is nog een extra horde voor onze beoordelaars: het begrijpen van context. Het is moeilijk om de intentie achter het ene bericht in te schatten, of een mogelijk risico dat schuilt in een ander. Bijvoorbeeld: iemand plaatst een vrij expliciete video van een terroristische aanval. Zal dit mensen ertoe aanzetten zelf geweld te gebruiken of zich er juist tegen uit te spreken? En als iemand een grap maakt over zelfmoord, zegt dit dan iets over zijn gevoel voor humor of is het een schreeuw om aandacht?



In Nederland is kritiek op de monarchie misschien acceptabel, maar in andere delen van de wereld kan dit reden zijn voor een celstraf. Wetten kunnen een leidraad zijn, maar vaak gaat wat we acceptabel vinden om normen en verwachtingen. Nieuwe manieren om verhalen te vertellen en beelden te delen kunnen deze spanningen sneller dan ooit aan de oppervlakte brengen.



We willen onze website veilig houden. We delen niet altijd de details van ons beleid, omdat we mensen niet willen aanmoedigen om de randen van het voor ons toelaatbare op te zoeken. We publiceren wel de richtlijnen waarin we uitleggen wat we toestaan op Facebook, wat niet en waarom. Richtlijnen veranderen met de tijd. We zijn constant in gesprek met deskundigen en lokale organisaties over onderwerpen als veiligheid voor kinderen, terrorisme of mensenrechten. Soms betekent dit dat ons beleid tegenstrijdig lijkt.