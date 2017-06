Hoe kunnen we al die zonne-energie opslaan? Vijf manieren om verspilling tegen te gaan

Het verhaal tegengaan Accu's als de Powerwall van Tesla en muuraccu's van LG en Solarwatt verliezen langzaam capaciteit als ze meer worden gebruikt. Bij normaal gebruik blijft het verval binnen de perken: Solarwatt garandeert minstens 80 procent van de oorspronkelijke capaciteit na achtduizend cycli in tien jaar. Dat betekent twee keer per dag volledig volladen en leegtrekken en dat haalt vooralsnog zelfs de meest energieactieve consument niet.

Maar er is een probleem met opslag van stroom. Accu's zijn kostbaar en ze slijten, zegt Knops. Elke kilowattuur die je erin stopt en er weer uit haalt, kost daardoor afschrijving. Bij een prijs van 300 dollar per kilowattuur accucapaciteit en een levensduur van duizend cycli, kost elke kilowattuur opslag 30 cent, 'meer dan wat stroom uit het stopcontact kost'. Hoewel accuprijzen snel dalen en het aantal cycli steeds groter wordt, zal accuopslag volgens de onderzoeker nog lange tijd meer dan 5 cent per kilowattuur kosten. Accu's zijn hierdoor niet snel rendabel.

Bijkomend probleem is de roundtrip efficiency, de heen- en weerverliezen, zegt De Vries van de TU Delft. Die is vaak maar zo'n 50 procent. Dat betekent dat van elke kilowattuur die je in een ammoniak- of ijzervijlselaccu stopt, de helft in het niets verdwijnt. 'Grootschalige opslag is op papier veelbelovend, maar in de praktijk te duur.'



Pas als er grote overschotten van groene stroom zijn, worden deze vormen van opslag interessant, zegt de onderzoeker. Voorlopig is er van zo'n windoverschot in Nederland geen sprake. 'Het totaal geïnstalleerde vermogen is ook na het bereiken van het Energieakkoord kleiner dan de basisvraag. Het bouwen van grote opslagcapaciteit is nog niet nodig.'