Hackers foppen Samsung opnieuw: Galaxy S8 kan worden ontgrendeld met geprinte iris

De onlangs geïntroduceerde Galaxy S8 ondersteunt diverse ontgrendelingstechnieken. Naast de traditionele pincode of het tekenen van een patroon, kan de eigenaar ook toegang krijgen tot alle functies via biometrische methodes: vingerafdruk, gezichtsherkenning en irisscan. Eerder werd al bekend dat het toestel ontgrendeld kon worden via een printje van een gezicht. Samsung was hier niet van onder de indruk en gaf als reactie dat deze methode ook minder veilig is dan bijvoorbeeld de irisscan.



De fabrikant is zowel bij de instellingen van het toestel als op zijn site duidelijk over het verschil in veiligheid. Gezichtsherkenning wordt gepromoot als een snelle manier voor directe ontgrendeling, waar de irisscan zou zorgen voor 'waterdichte beveiliging'. Nu blijkt echter dat deze irisscan toch niet zo waterdicht is. Duitse onderzoekers van de Chaos Computer Club (CCC) laten in een video zien hoe eenvoudig de poortwachter voor de gek is te houden.