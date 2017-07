Geld verdienen met je Instagram-account, wie wil dat niet?

Het silhouet van een moderne nomade, zittend op het dak van een Volkswagenbusje. In de verte een oceaan, een bergkam of een ondergaande zon. Een inspirerende spreuk eronder, iets met je dromen waarmaken of over hoe dat tafereel 'je kantoor' kan zijn. Zulke plaatjes op Instagram waren koren op de molen van onze verbeelding toen we besloten ons huis in Amsterdam inclusief huisraad te verkopen om in een 32 jaar oude Volkswagenbus te gaan rondtrekken. Hoe ons leven er precies uit zou gaan zien, wisten we niet.