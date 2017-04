Geavanceerde spionagesoftware duikt ook bij Android op

Via een linkje

Google, dat de spyware liever Chrysaor noemt, stelt dat er in ieder geval 'enkele tientallen' apparaten zijn besmet, op een totaal van 1,4 miljard Androidapparaten. Google benadrukt hiermee dat de risico's voor huis-, tuin- en keukengebruikers heel laag zijn. Flossman bevestigt dit beeld: 'Het gaat hier om zeer specifieke doelwitten.' Pegasus laat volgens hem echter wel goed zien waartoe geheime diensten in staat zijn. 'Maar het illustreert ook dat aanvallers zich steeds vaker richten op mobiele apparaten in plaats van gewone computers. Dat is een duidelijke trend.'



Net als zijn iOS-voorganger zit Pegasus voor de Androidvariant zo listig in elkaar dat hij zichzelf automatisch vernietigt op het moment dat hij dreigt te worden ontdekt. De spyware komt niet op een telefoon via een malafide app die in Googles appwinkel Playstore wordt aangeboden, maar op een veel subtielere manier. 'Dat kan gebeuren via een tekstbericht waarin een link is opgenomen naar een besmette website', stelt Flossman. Op het moment dat zo'n bericht van een betrouwbare afzender komt, is het kwaad vaak al geschied. Zoals altijd ontstaan de spionagemogelijkheden in een combinatie van de onvermijdelijke fouten in software en menselijk gebrek aan achterdocht. Aangezien lekken altijd zullen blijven bestaan, is een flinke dosis paranoia waarschijnlijk de beste bescherming.