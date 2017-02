Game van de week: een Japans retro-rariteitenkabinet in Yakuza Zero

Let wel: het geknok en mafiose gekonkel vertelt maar het halve verhaal van Yakuza Zero. De serie staat bovenal bekend om de bizarre twist die het geeft aan allerlei Japanse gebruiken en culturele verschijnselen.



In dat opzicht steekt Yakuza net zo vrolijk de draak met de Japanners als Grand Theft Auto dat doet met de Amerikaanse samenleving - al gaat Zero veel verder over de top. Door de games te situeren in de jaren '80 brengen de makers een extra laag in hun absurditeit aan - want was dat toch al niet het decennium waarin de wereld langzaam van de rails raakte?



Er zijn tal van zijwegen in te slaan in Yakuza Zero. Om maar wat te noemen: de hoeveelheid spellen die je in deze game kunt spelen. Van honkbal tot biljarten, van vissen tot poker, van shogi tot mahjong (bordspellen), van racen met modelauto's in zo'n gleufracebaan tot 'UFO Catching' (zo'n kermisattractie met grijpkranen in een vitrine vol met prullen en nephorloges).



En dat is nog maar een fractie van wat alle nevenactiviteiten die in dit Japanse retro-rariteitenkabinet zijn te vinden.

Plus kippen. In een bowlingcentrum.