Game van de week: Breath of the Wild, een game zoals Orson Welles die zou maken

Een iPhone?

Alle middelen blijken een beperkte levensduur te hebben: stokken waarmee je appels (voedsel) uit bomen slaat of vijanden verslaat, breken na een tijdje. Het is zaak om de juiste hoeveelheid hulpstukken, genees- en levensmiddelen mee te torsen, opgeslagen in een inventaris die zich niet altijd even makkelijk laat doorzoeken.



Aan de andere kant krijgt Link op den duur de Sheikah Slate in handen, wat neerkomt op een soort iPhone waarmee de held kaarten en informatie over tegenstanders kan opvragen. Het is een fremdkörper in een fantasy-wereld. Het lijkt wel een trend: ook Aloy, de heldin uit Horizon Zero Dawn, krijgt op een post-apocalyptische aarde waarin technologie lijkt verbannen hulp in de vorm van een soort alleswetend wearable.



Breath of the Wild verschijnt voor de Wii U, als laatste grote game die Nintendo voor zijn mislukte spelcomputer uitbrengt, en voor de Switch, zijn intrigerende opvolger. Het aanbod van Switch-titels mag dan schraal lijken, Breath of the Wild is dè reden om de console te kopen.



Waar deze 19de Legend of Zelda perfect in slaagt is om zijn zwakke kanten te verbergen onder een laag van verwondering, verpakt in een prachtig decor. Als Orson Welles vandaag zou leven en de regisseur van Citizen Kane zou van games houden, dan zou hij het verhaal over Rosebud in Hyrule situeren.



The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)

Uitgebracht voor Switch en Wii U

Geschikt bevonden voor 12 jaar en ouder