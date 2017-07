Fiets huren en op een willekeurige plek terugzetten? Daar is een app voor

Het concept is overgewaaid uit Azië, waar het fenomeen erg populair is: een fiets lenen met een app. Los van elkaar zijn zowel in Rotterdam als Amsterdam twee initiatieven gestart. De anarchie van het oorspronkelijke wittefietsenplan heeft hierbij plaatsgemaakt voor de moderne techniek. In Rotterdam startte onlangs het van oorsprong Singaporese oBike en in Amsterdam begon deze week FlickBike. Deze startup heeft alvast duizend fietsen in de hoofdstad neergezet, verspreid over de stadsdelen.



Via een gratis app is op een kaart te zien waar de dichtstbijzijnde fiets is te vinden, waarna ze kunnen worden gereserveerd. Vervolgens wordt het slot door middel van het scannen van een QR-code geopend. De teller loopt totdat het slot weer handmatig wordt gesloten: de kosten bedragen 1 euro per half uur. Over een hele dag genomen is een ov-fiets goedkoper, maar deze kan niet overal worden gestald. Bij de FlickBike mag dat wel.