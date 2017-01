En daar gaat het volgende bastion: computer verslaat mens met poker

Doorbraak

Bij poker is dit bijzonder lastig. 'In de praktijk is het onmogelijk om alle mogelijke strategieën van je tegenstander helemaal door te rekenen. Er zijn simpelweg te veel mogelijkheden. Maar wat je met AI wél kan doen: er zo dicht mogelijk bij in de buurt komen', aldus Potter van Loon.



Dat ging wonderbaarlijk goed. 'Een doorbraak', zegt ook Potter van Loon. 'Wat ik vooral erg goed vind aan de opzet van dit toernooi is dat de menselijke spelers in verschillende teams en met roulerende kaartensets tegen de computer spelen. Via deze weg wordt het effect van kans grotendeels uitgesloten.' De computer heeft geen voor- of nadeel door goede of slechte kaarten toegedeeld te krijgen. Voor Potter van Loon toont de overwinning aan dat zelfs de beste pokerspelers klaarblijkelijk nog vrij ver van 'perfect play' verwijderd zijn.



De overwinning gaat verder dan alleen de pokerwereld. De algoritmen waarvan Libratus gebruikmaakt, kunnen overal worden ingezet waar nu nog mensen onderhandelen op basis van onvolledige informatie. In het bedrijfsleven bijvoorbeeld of bij militaire crises. Dit leidt niet overal tot blije gezichten. 'Poker is wel het laatste waar we ons zorgen over maken', zegt computerwetenschapper Roman Yampolskiy van de University van Louisville tegenover the Guardian. 'We hebben nu een machine die ons ook verslaat bij militaire toepassingen. Ik maak me zorgen hoe de mensheid als geheel daarmee omgaat.'



Volgens Potter van Loon zegt deze AI-overwinning echter nog niet zo veel over andere toepassingen. 'Een spel als poker is weliswaar complex ten opzichte van overige spelen, maar enorm simpel vergeleken met processen in de echte wereld. Bij poker is er een vast aantal mogelijke situaties en acties die volledig te kwantificeren zijn.'