Digitaal recenseren van eigen werk is een trend geworden

Een paar jaar geleden kwam de Engelse historicus Orlando Figes in opspraak omdat hij zijn eigen boek op Amazon een prachtrecensie had gegeven ('I hope he writes forever!'), plus vijf sterren, en tegelijk een paar boeken van collega's met krachtige éénsterrecensies had afgeserveerd ('Rubbish!'). Figes dacht dat anoniem te hebben gedaan, maar in de digitale tijden is niemand anoniem. Het kwam hem te staan op aanklachten wegens smaad.



Toch is digitaal recenseren van eigen werk een trend geworden. Uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) blijkt dat bedrijven steeds vaker positieve onlinerecensies en extra sterren regelen, al dan niet om scheldrecensies te compenseren.