Deze man legde het fundament voor hedendaagse computers en het internet

'Je hoeft er niet lang over na te denken om te weten dat dit dwaas is', zei hij in een interview met The New York Times in 2009. 'Echt heel dom. Dus ik besloot een netwerk te bouwen dat de drie computers met elkaar verbond.' Zijn baas destijds (het was 1966) zag brood in het idee en onttrok een miljoen dollar aan een raketprogramma om de ontwikkeling mogelijk te maken.



Taylor, zelf geen computerwetenschapper, riep een paar collega's bij elkaar met wie hij Darpanet bouwde, het eerste computernetwerk dat als de voorloper van het internet wordt beschouwd. In 1969 lukte het voor het eerst verbinding te leggen met een andere computer en werd het eerste woord aller tijden over het internet verstuurd. Dat woord was 'lo'. Het was de bedoeling 'login' te tikken, maar na twee letters crashte de computer van de jonge programmeur Charley Kline, een van de medeontwikkelaars, en liep het systeem vast.