Deze dappere browser gaat het web redden

Voor verreweg de meeste mensen is het Google-programma Chrome de toegangspoort tot internet, gevolgd door browsers als Internet Explorer of Edge van Microsoft, Apples Safari of good old Firefox. De kaarten lijken aardig geschud te zijn en de software ontloopt elkaar niet zo gek veel. Soms is een nieuwe versie van het ene programma wat sneller, dan weer heeft een ander weer een leuk nieuw foefje. Waarom dan toch een nieuw programma op de markt brengen?



Brendan Eich vindt dat de wereld behoefte heeft aan iets nieuws omdat de huidige producten privacyschendende monsters zijn, volgestopt met vertragende advertentiescripts die de gebruiker overal op het internet volgen. Eich is niet de eerste de beste: hij werkte ooit aan oerbrowser Netscape, bedacht programmeertaal JavaScript en was een van de oprichters van Mozilla, de club achter Firefox. Brave is zijn nieuwste kindje.



Eich is een van de velen in het groeiende koor van critici die betogen dat de grote techbedrijven (Facebook, Google, Apple, Microsoft en Amazon) een ongezonde hoeveelheid macht hebben. Eich wil met Brave de gebruiker weer centraal zetten, vooral door zijn browser privacyvriendelijker te maken, en daarmee veiliger en sneller.

