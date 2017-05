Chinezen mogen niet zien hoe computer hun go-held verslaat

De strijd die momenteel plaatsvindt mag volgens the China Digital Times op geen enkele manier, onder geen enkele uitzondering live worden uitgezonden. Hieronder vallen niet alleen live videobeelden, maar ook live fotografie of live commentaar. Google zendt de wedstrijd via YouTube uit, maar het videoplatform is in China al langer verboden. Het eeuwenoude complexe denkspel go geniet in China een welhaast heilige status.



De enige manier om toch verslag te doen, is om de match na te spelen. Diverse sites zouden hierop zijn teruggegrepen, schrijft Quartz. Deze site meldt ook dat een van de publicaties door de autoriteiten is gevraagd om überhaupt Google's naam niet te noemen in zijn verslagen.