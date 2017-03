Britse minister wil meelezen in WhatsApp na aanslag Londen

Of we bouwen encryptie die iedereen veilig houdt, of we zorgen ervoor dat iedereen kwetsbaar wordt

Daarop vertrouwen kan alleen als de versleuteling goed werkt en honderd procent veilig is. Als WhatsApp op last van een overheid een achterdeur inbouwt, is de encryptie feitelijk niets meer waard. Dan kan iedereen daar misbruik van maken. Zoals de Amerikaanse beveiligingsexpert Bruce Schneider eerder in een blog schreef: 'Dat betekent dat als de FBI jouw communicatie kan inzien, criminelen dat ook kunnen. En Chinezen ook. En terroristen ook. Misschien kan het jou niet schelen of de Chinese overheid in je telefoon zit, maar voor veel dissidenten is dat wel relevant. Of we bouwen encryptie die iedereen veilig houdt, of we zorgen ervoor dat iedereen kwetsbaar wordt.'



Het merkwaardige is dat autoriteiten zich hier bewust van lijken te zijn. Dus wordt hun pleidooi vaak gevolgd door een andere, die stelt dat 'goede encryptie' heel belangrijk is. De Britse minister Rudd deed dat zondag ook. Na het interview met de BBC zei ze tegen een ander medium: 'Cybersecurity is heel belangrijk en daaraan afbreuk doen raakt de economie en kost mensen geld, dus ik ondersteun end-to-end encryptie.'



De baas van de AIVD hield eerder een vergelijkbaar dubbelzinnig pleidooi. In het najaar zei hij in de Volkskrant dat hij de versleuteling van WhatsApp en Telegram ongedaan wil maken. Over de weigering van Apple om de FBI te helpen met een achterdeur te maken voor een iPhone, zei Bertholee: 'Zou het oogmerk van Apple moeten zijn dat ze terroristen veilig helpen communiceren?' Tegelijk vindt de AIVD, net als het kabinet, dat sterke encryptie van belang is 'voor de veiligheid op internet, ter ondersteuning van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers, voor vertrouwelijke communicatie van overheid en bedrijven, en voor de Nederlandse economie.'