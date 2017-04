Alles wat we nu weten over de nieuwe Call of Duty

4. Dat is het tweede keer is dat...

Call of Duty terugspringt in de tijd. De eerste drie games in de serie speelden zich af tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog. Maar CoD 4: Modern Warfare, de ondertitel zegt het al, speelt zich af in de toekomst - die van 2011. De game kwam in 2007 uit. Een jaar later verscheen World at War en bevond de gamer zich weer in de jaren veertig, aan het front in Centraal- en Oost-Europa en in Azië, tegen de Japanners. In 2009 sprong de serie met Modern Warfare 2 weer vooruit in de tijd (2016) en de acht delen daarna nog verder in de toekomst.



Overigens: de voornaamste concurrent van Call of Duty, de Battlefield-serie van Electronic Arts, werd vorig jaar gesitueerd in de Eerste Wereldoorlog. Dat was na uitstapjes naar WO II, het jaar 2020 en 2142, Irak deze eeuw, Vietnam in de jaren zestig en dit decennium.



Kiezen voor een historische setting is niet alleen kiezen voor een bekend decor. Het heeft ook gevolgen voor de spelmechanismen, de manier waarop het spel wordt gespeeld. Wapens en andere strijdmiddelen worden nauwkeurig gekopieerd. Een gamer heeft dus minder opties dan in een spel dat zich in het hier en nu afspeelt of in de nabije en verre toekomst.