Activist wil zoekgeschiedenis opkopen van Republikeinen die dat hebben gelegaliseerd

Rollen omdraaien

'Met dank aan het Congres staat onze internetgeschiedenis straks te koop. Laten we de rollen omdraaien. Help mij geld inzamelen voor het kopen van de internetgeschiedenis van de mensen die ons recht op privacy hebben afgepakt. Alles wat ze online hebben gedaan - of het nu medisch, pornografisch of financieel is, of met ontrouw te maken heeft - zal ik hier publiceren.'



McElhaney's doel is een miljoen dollar en daar is hij nog lang niet, maar op zijn crowdfundingpagina komen op het moment van schrijven nog elke minuut nieuwe donaties binnen. 'Ik word van alle kanten benaderd door mensen die willen en kunnen helpen', aldus de activist tegen website The Daily Beast. 'Technisch, juridisch en financieel.'