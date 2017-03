3D-printer bouwt huis in 24 uur

Groot is het niet, het ronde Barbapapawoninkje dat ergens buiten Moskou is geprint: 38 vierkante meter. Maar er is prima in te wonen, claimt zijn bouwer Apis Cor. Deze start-up maakte gebruik van een mobiele 3D-printer die het vloeibare beton uitspuwde waaruit de ronde wanden zijn opgetrokken. Leuk detail trouwens: de kromming van deze wanden is exact gelijk aan de kromming van de smart-tv van Samsung die aan de wand hangt.



Het bijzondere van de woning is dat deze helemaal niet gebruikmaakt van geprefabriceerde onderdelen bij de muren en tussenwanden. Uiteraard moest het olijke gebouwtje nog wel worden afgewerkt met vloeren, pleisterwerk, ramen, dak en inrichting. De grootste uitdaging was de buitentemperatuur. Het gebruikte materiaal (beton) kan alleen verwerkt worden boven 5 graden. Door in de toekomst andere materialen te gebruiken (zogenoemde geopolymeren), wordt deze barrière weggenomen.