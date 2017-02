'Uber gebruikt gestolen technologie voor zelfrijdende auto's Google'

Onlangs kreeg Uber het aan de stok met de Amerikaanse toezichthouder nadat het zonder toestemming autonome auto's liet rondrijden in San Francisco

Lidar is een snel ronddraaiende laser die de omgeving zeer gedetailleerd in kaart brengt. Lidar vormt de ogen van de autonoom rijdende auto en is een zeer kostbaar onderdeel. Doordat Uber toegang had tot het ontwerp van Waymo, kon het snel en tegen lage kosten zijn eigen versie ontwikkelen, stelt Waymo. Uber zegt de beschuldigingen serieus te nemen en heeft een onderzoek ingesteld.





De technologie van zelfrijden is van levensbelang voor Uber: zodra andere bedrijven met zelfrijdende auto's komen, is de taxidienst, die nu nog leunt op menselijke chauffeurs, vermoedelijk ten dode opgeschreven. Het is Uber er daarom alles aan gelegen zich de technologie eigen te maken. Het lapt de wet daarbij soms aan zijn laars: onlangs kreeg Uber het aan de stok met de Amerikaanse toezichthouder nadat het zonder toestemming autonome auto's had laten rondrijden in San Francisco. Deze week kwam het bedrijf in opspraak nadat een voormalige werkneemster had beweerd dat er binnen Uber sprake was van seksuele intimidatie en dat het management niets heeft gedaan met haar klachten. Uber heeft naar aanleiding van de beschuldigingen ook een onderzoek ingesteld.