'Facebook handelt in strijd met de privacywetgeving'

'Geen begrijpelijk overzicht'

Facebook en de AP verschillen sterk van mening over de vraag of het Amerikaanse concern wel genoeg doet om de privacy van zijn gebruikers te waarborgen. Facebook zegt dat het zijn beleid in de afgelopen jaren al sterk heeft vereenvoudigd. 'Gebruikers zelf controle geven over hun privacy staat bij ons voorop', aldus de woordvoerder.



De AP is het hier niet mee eens: 'Het bedrijf informeert de gebruikers in totaal op zeven verschillende punten niet goed of niet volledig over wat het bedrijf doet met hun gegevens. Zo staat informatie over welke soorten gegevens het concern gebruikt voor advertentiedoeleinden niet op een centrale plek, maar verspreid over allerlei bronnen. Gebruikers krijgen hierdoor geen duidelijk en begrijpelijk overzicht van wat het concern met hun gegevens doet.'