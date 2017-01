Zwitserse rechtbank wil geen oordeel vellen over werkomstandigheden Qatar

We bestuderen of we in hoger beroep gaan of naar een andere rechtbank. We zijn het aan onze stand verplicht verder te gaan Ruud Baars (FNV)

Ruud Baars van de FNV zegt de zaak tegen de wereldvoetbalbond linksom of rechtsom door te zetten. 'We bestuderen of we in hoger beroep gaan of naar een andere rechtbank. We zijn het aan onze stand verplicht verder te gaan. Als er geen uitspraak komt over deze wanpraktijken kunnen grote bedrijven als FIFA en Shell gewoon hun gang gaan.'



Volgens advocaat Liesbeth Zegveld, die de zaak mede heeft voorbereid, zijn de rechters bang hun vingers te branden. 'De zaak is op formele gronden afgewezen. Men zegt dat Qatar nodig is bij het afdwingen van een uitspraak en dat controle op eventueel opgelegde maatregelen vanuit Zwitserland niet te doen is. De rechtbank reduceert de FIFA tot een niet-machtige speler. Dat is ver van de realiteit.'



De afgelopen maanden meldden zich bij de advocaten meer gedupeerde arbeiders. Zo zijn er Keniaanse beveiligers die zich bij de aanklacht willen aansluiten. Baars: 'Die mannen zijn in hun land geworven om toegangswegen van bouwplaatsen te bewaken, maar in plaats daarvan zijn zij onder zware omstandigheden aan het tellen hoeveel stenen er binnenkomen.'