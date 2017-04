Zwemtalent Steenbergen kan het nog; verbreekt junior-record op 200 meter vrije slag

Na de mislukte Spelen kreeg Steenbergen weinig tijd om te recupereren

De ragfijne techniek van Heemskerk die terug is in handen van goudsmid Marcel Wouda, lijkt qua rustige insteek en inspanning op die van Steenbergen. Heemskerk is een felle donder die onder wedstrijddruk lijkt te lijden.



Dat pad begon Steenbergen, een stuk bedaarder, vorig jaar ook te bewandelen. Ze kon niet uit de voeten met alle verwachtingen die aan haar kleefden. Na de mislukte Spelen, de vierde plaats in de 4 x 100 meter vrije slag werd als een afgang beschouwd, kreeg Steenbergen weinig tijd om te recupereren.



Ze ging door met haar tien trainingen per week, te combineren met een flinke portie schoolwerk. 'Drie vakken voor mijn examenjaar plus vier vakken uit mijn vijfde jaar vwo. Het is echt aanpoten.'