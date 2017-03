Zwemcoach Verhaeren verlaat coachcommissie uit onvrede over dopingbeleid

Frustrerende gelatenheid

Er is bij de leiding van de FINA een gebrek aan moed, aan leiderschap Jacco Verhaeren

'Want er is bij de leiding van de FINA een gebrek aan moed, aan leiderschap', zegt de Nederlander over de wereldbond die bij beide edities van het McLaren-rapport opluchting ventileerde. Duizend Russen aan de doping, aldus de Canadese jurist, maar dat er geen namen van zwemmers vielen luchtte op. Reken maar dat die er tussen zitten, aldus Verhaeren.



Verhaeren: gefrustreerd over die houding: 'Vooral uit dat laatste rapport van McLaren bleek dat er iets goed mis is. We waren als commissie bij de WK in Windsor, maar er was vooral gelatenheid. De FINA zou zich zorgen moeten maken over het verdoezelen van testen in Rusland, waar ze van positieve testen negatieve resultaten maken. In woord en daad had de FINA moeten opstaan voor schone sport. Maar dat gebeurt niet. Ze wijzen maar op de vele tests die door hen worden afgenomen.'



Op de werkvloer bestaat daarover ongerustheid. 'Die controles zijn goed bedoeld, maar de grote schandalen zijn nooit door een IOC, het WADA of een internationale federatie boven water gebracht. Ze zijn uitgekomen door het opbiechten, door klokkenluiders of door de FBI. Altijd een externe partij. Onze laatste grote WK zwemmen was in 2015 in Rusland. De urinestalen zijn verzameld en elders gecontroleerd. Maar het vertrouwen over de uitkomsten is tot nul gedaald.