Zweedse freestyleskiester Holmlund in coma na ongeluk

Ze wordt op de intensive care in een kunstmatige coma gehouden. 'Haar situatie is gedurende de nacht onveranderd gebleven', verklaarde de Zweedse skifederatie dinsdagochtend. 'Het is echter onmogelijk om te voorspellen hoe haar herstel zal verlopen, gezien haar situatie nog niet stabiel is.'



Holmlund was in Zuid-Tirol om zich voor te bereiden op de wereldbekerwedstrijden skicross in Innichen, die dinsdag van start gaan. Ze staat tweede in het wereldbekerklassement, achter olympisch kampioene Marielle Thompson uit Canada.



Bij skicross, onderdeel van het freestyleskiën, leggen meerdere deelnemers tegelijk een geaccidenteerd parcours naar beneden af. Er vinden regelmatig zware valpartijen plaats, soms met dodelijk afloop. Zo kwam de Canadees Nick Zoricic in maart 2012 om het leven door een val tijdens wereldbekerwedstrijden in het Zwitserse Grindelwald. De Russische Maria Komissarova brak in 2014 haar rug tijdens een training in Sotsji, waar zij zich voorbereidde op de Spelen. Ze overleefde het ongeluk, maar raakte blijvend verlamd vanaf haar middel.



Skicross behoort tot de zogenaamde 'extreme sporten' en stond in Vancouver in 2010 voor het eerst op het olympisch programma. Het IOC besloot hiertoe wegens het spektakel dat de sport biedt, in de hoop zo ook jongere kijkers te trekken en de Winterspelen commercieel aantrekkelijk te houden.



Deelnemers aan de spectaculaire wedstrijden verklaarden na afloop van de Winterspelen in Sotsji dat de pistes gevaarlijker waren dan tijdens reguliere wedstrijden. Het feit dat er gestreden werd om olympische medailles zou ervoor zorgen dat skiërs nog meer risico nemen.



Tijdens de Olympische Spelen van 2018 in het Zuid-Koreaanse Peyongchang is het onderdeel 'snowboard big air' nieuw op het programma. Deelnemers leggen een parcours af met daarin enorme schansen en voeren tientallen meters hoog technisch zeer moeilijke sprongen uit.