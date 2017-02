Zonder Ranieri speelt Leicester City beste wedstrijd van seizoen

Maar tegen de vermoeide ogende 'gegenpressers' van Liverpool stond-ie er weer. In de twintigste minuut miste hij een kans, maar even later was het wel raak. En hoe! Vintage Leicester: lange pass en Vardy die koel afrondt. Dat ging afgelopen seizoen elke week zo. Vijf minuten voor verdubbelde Danny Drinkwater de voorsprong door een afgeslagen bal op prachtige wijze het doel in te jagen. Hadden de Boeddhistische monniken soms zitten bidden in de kleedkamer?



De boodschap was duidelijk: het ontslaan van een manager kan helpen, zeker vlak voor een topwedstrijd. Maar duidelijk is ook geworden dat de spelers geen zin meer hadden om voor Ranieri te spelen, net zoals de Chelsea-spelers vorig jaar genoeg hadden van Jose Mourinho. Ter verdediging van de spelers, op Twitter vergeleken met adders, kan worden gesteld dat ze gewoon het liefst spelen in de oude vertrouwde opstelling, terwijl Ranieri elke week aan het experimenteren was.



Na rust ging het feest door, en weer was het Vardy, op tweederde van de wedstrijd. Riyad Mahrez en Christian Fuchs combineerden in de hoek van het veld, waarna laatstgenoemde, de Oostenrijker die zo vreselijk beroerd speelde afgelopen weken, de bal op het hoofd van de topscorer van weleer legde. Daarna pas werden The Reds wakker en scoorde Coutinho een tegentreffer. De bezoekers gingen op zoek naar meer maar de Leicester-verdediging is niet langer een vergiet. Wat zou er door Ranieri heen zijn gegaan, als hij deze wedstrijd heeft gezien?



Oud-Liverpool speler Jamie Carragher had een eenvoudig oordeel over deze wedstrijd: 'Ik heb nog nooit een wedstrijd gezien waarbij beide ploegen zich zo diep moeten schamen.'