Zo traint Max Verstappen in een F1-simulator

Onmisbaar

Voordat Verstappen één meter in de Formule 1 reed, was hij al bekend met de ideale lijnen van circuits die hij nooit had bezocht

De simulator is onmisbaar in de autosport. Voordat Max Verstappen (19) één meter in de Formule 1 reed, was hij al bekend met de ideale lijnen van circuits die hij nooit had bezocht. Hij wist of hij ergens laat kon remmen en in welke versnelling hij een bocht moest nemen. Vele honderden uren oefenen in een simulator effenden zijn pad naar de Formule 1.



Als Formule 1-coureur oefent hij door. Vorig jaar zat hij als Toro Rosso-coureur tussen races door gemiddeld zo'n twee dagen per week in de simulator. Deze winter draait de simulator van Verstappens team Red Bull overuren om de mogelijke geheimen van zijn nieuwe auto te ontrafelen. Sinds 2011 heeft hij thuis een eigen simulator. De installatie is vorig jaar nog geüpdatet. Volgens de leverancier van zijn zogeheten Playseat zit Verstappen, als het even kan, zo'n vier uur per dag in zijn racestoel.



Verstappen maakt deel uit van de eerste generatie coureurs die optimaal profiteert van 'simmen'. Over de voordelen deed hij nooit geheimzinnig. Vorig jaar zei Verstappen tegen het Britse autosportmagazine Autosport nog dat de simulator hem helpt de limiet op te zoeken op circuits: 'Soms ga je te ver in de simulator. Dan weet je dat je zoiets in het echt niet kunt doen.'