Zo gedreven zijn Zwitserse kaasmakers

Met doosje en al

In de Jura, rond het Lac de Joux, ligt het land van de Vacherin Mont d'Or, de mollige, lopende kaas die je het liefst zo uit zijn spaanplaten doosje zou lepelen. Kaas met doosje en al opwarmen in de oven, eventueel een scheut wijn of een snuf kruiden erbij en dan opvegen met een gekookt aardappeltje of een stuk brood: je hebt er een even snel als smakelijk fonduetje aan. De Zwitsers gebruiken hem als gemaksvoedsel - klaar in een handomdraai als je geen zin hebt om te koken.



Vacherin Mont d'Or wordt alleen door kleine kaasmakers geproduceerd. Het is een jonge winterkaas, de productie begint in oktober en loopt tot april. Bij Patrick Hauser in het dorp Le Lieu kringelt de stoom van de kaasmakerij in de vroege ochtend al rond het achterhuis. De zon is nog niet op, het dorp slaapt nog, op de boeren na - en de kaasmakers van Hauser.



De productie is in volle gang. In de opslag liggen geen kleine doosjes Vacherin Mont d'Or te rijpen, maar grote wielen gruyère. 'Mijn zomerkaas', verklaart Hauser. Hij maakt een alpage-gruyère, dat wil zeggen: een kaas gemaakt van zomermelk. De koeien grazen 's zomers in de bloemige alpenweiden, die hier frisgroen afsteken tegen de dennenbossen op de berghellingen. De verse melk en daarmee de kaas krijgt er een aromatische, soms haast fruitige smaak van.