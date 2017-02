Zlatan bezorgt Manchester United League Cup na 3-2 zege op Southampton

Het was geheel tegen de verhouding in. Manchester United speelde loom en arrogant. Een negatieve rol was weggelegd voor de Spaanse middenvelder Ander Herrera, die enkele keren probeerde om tegenspelers een gele of rode kaart aan te naaien. Net voor rust was er gerechtigheid toen de Gabbiadini, die eerder dit seizoen was overkomen van Napels, alsnog een doelpunt achter zijn naam kreeg door alert te reageren op een strakke voorzet van uitblinker James Ward-Prowse.



Tijdens de pauze probeerde Mourinho voor rust te zorgen door Michael Carrick in te brengen. Het hielp amper. The Saints gingen door waar ze gebleven waren en enkele minuten na de onderbreking was de come-back compleet, toen Gabbiadini wederom bewees wat voor een goede aankoop hij is. Southampton, dat eerder Arsenal en Liverpool had uitgeschakeld, bleef komen en kreeg meerdere kansen op de derde treffer. Oril Romeu raakte zelfs de binnenkant van de paal met een kopbal.



Maar aan de andere kant was daar nog altijd het dreigende gevaar in de persoon van Ibrahimovic, die profiteerde van de afwezigheid van de geblesseerde Virgil van Dijk. Kort nadat Gabbiadini naar de kant was gehaald en de ruim 85.000 toeschouwers zich verheugden op een extra half uur, belandde een voorzet van Herrera op het hoofd van de vrijstaande Ibrahimowic. Dit keer was Forster wel kansloos. Trofeejager Mourinho heeft weer zilver binnen; de harten van de heiligen waren gebroken.



Voor Ibrahimovic was het alweer zijn 26e goal in 38 wedstrijden voor Manchester, en dankzij hem is Mourinho nu de eerste Manchester United-manager die in zijn eerste seizoen een grote prijs wint. De Portugees, echter, voelde zich ongemakkelijk en zei bij de persconferentie dat zijn Southampton-collega reden had om zeer teleurgesteld te zijn. De enige Rode Duivel die de trofee met een opgeheven hoofd in ontvangst kon nemen, was dan ook Ibrahimovic. Gevraagd door een verslaggever of er iets speciaals is gebeurd bij United zei hij na afloop. 'I came, that's special.'