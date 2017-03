Zesde wereldtitel allround voor Wüst

Nederlandse allrounders op weg naar oranje WK-podium

Voor het eerst sinds 2012 liggen de Nederlandse schaatsers op koers voor een compleet oranje podium bij het WK allround. Sven Kramer staat na de eerste dag van het kampioenschap in Hamar stevig aan de leiding. Zijn jonge ploeggenoot Patrick Roest bezet de tweede plek, voor Jan Blokhuijsen.



Ireen Wüst sluit eerste dag WK allround als tweede af

Ireen Wüst staat na de eerste dag van het WK allround in Hamar op de tweede plaats in het klassement achter Miho Takagi. Wüst kon op de drie kilometer de voorsprong die de snelle Japanse op de 500 meter had genomen niet dichten. 'Ik had liever met een groot gat aan de leiding gestaan, maar nu zit de spanning er wel in.'



Waarom Kramer wéér het WK allround gaat winnen

Sven Kramer (30) wint zondag bij de WK allround zijn negende titel. Saai? Misschien, maar Kramer op zijn best is ook een sieraad voor de sport. De rest kan voorlopig niet beter.