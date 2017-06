Zes personen vervolgd voor Hillsborough-drama 1989, waaronder toenmalig politiechef

Met het genoemde onderzoek in de hand heeft justitie nu veel meer munitie

Hoofdverdachte is de nu 72-jarige Duckenfield, die indertijd had gelogen door de voetbalbond te vertellen dat de fans, dronken en wel, de poort open hadden geforceerd. In 2000 is hij al eens vervolgd door enkele nabestaanden, maar een jury kon het toen niet eens worden over de vraag of hij de dood van zoveel mensen op zijn geweten had. Met het genoemde onderzoek in de hand heeft justitie nu veel meer munitie, al is uit eerdere zaken gebleken dat het bewijzen van 'grove nalatigheid' - veel meer dan een fout - niet makkelijk is. In augustus begint de strafzaak.



Naast hem in het verdachtenbankje zal Sir Norman Bettison zitten, die inspecteur was ten tijde van de ramp en later politiecommissaris zou worden. In die hoedanigheid heeft hij de leugen blijven herhalen dat wangedrag van de fans de oorzaak was van de grootste voetbalramp uit de Britse geschiedenis. Een andere aangeklaagde is Peter Metcalf, de advocaat van het politiekorps. Hem wordt het verhinderen van de rechtsgang verweten omdat hij getuigenverklaringen heeft aangepast, dit om de politie te beschermen. Twee detectives worden van hetzelfde beschuldigd.