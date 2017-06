Zeilgek Nieuw-Zeeland ontdoet zich van trauma en wint America's Cup

Niet alleen de Formule 1 is een racend laboratorium, ook de zeilsport blijft innoveren. Illustratief zijn de hometrainers. © AFP De Amerikanen leken ook, ondanks steun van softwareconcern Oracle, te worden geplaagd door problemen met hun computerprogramma's aan boord

De Amerikanen verloren de eerste vier races op rij, waarna ze besloten hun catamaran te verbouwen. De regels laten dat toe, al mogen bijvoorbeeld de vorm van de rompen en de dwarsverbinding daartussen niet worden veranderd. De hometrainer die was gekopieerd van Team New Zealand verdween.



Team USA beschikte nadien over meer snelheid, maar wist slechts één wedstrijd te winnen. De bemanning maakte geregeld fouten, waarschijnlijk doordat hun catamaran moeilijker was te zeilen als gevolg van de aangebrachte veranderingen. 'Het is altijd een compromis op deze boten', stelde schipper en roerganger Jimmy Spithill. 'Je krijgt nooit snelheid gratis.'



Verwacht werd dat de 37-jarige Spithill de Nieuw-Zeelanders al voor de start op achterstand zou weten te zetten door agressieve manoeuvres - zijn bijnaam luidt niet voor niets 'The Pitbull'. Maar het was de ervaren schipper zelf die de meeste starts verloor; de 11 jaar jongere Burling doet voor het eerst aan de America's Cup mee, maar maakte indruk door zijn koelbloedigheid.