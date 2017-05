Zeilen met wielrenners aan boord

Later kwam het Amerikaanse team terug op de kritiek. Het bracht ook pedalen in de boot, zij het maar voor een bemanningslid. De vier fietsen van Nieuw-Zeeland lijken in de wedstrijden hun waarde te bewijzen. In de eerste race zaterdag tegen Team USA, de grootste favoriet, namen de Nieuw-Zeelanders een voorsprong van 20 seconden. Zij maakten echter een tactische fout, waarna het Amerikaanse team de leiding wist over te nemen. Het Amerikaanse team zeilde met slechts 7 seconden verschil als eerste over de finish.



De 35ste editie van de America's Cup begon een dag later doordat het afgelopen vrijdag te hard waaide. Vijf deelnemers gaan de komende weken uitmaken wie het mag opnemen tegen Team USA, de winnaar van de edities in 2010 en 2013. De spectaculaire zege van het Amerikaanse team vier jaar geleden trok wereldwijd de aandacht. Nieuw Zeeland had een 8-1 voorsprong op de Amerikanen opgebouwd en hoefde nog maar één race te winnen om de America's Cup te veroveren. Maar het team van de Amerikaanse softwaregigant Larry Ellison kwam langszij na een onwaarschijnlijke inhaalrace en zegevierde daarna ook in de beslissende wedstrijd.



In de nieuwe editie van de America's Cup laten lijken de zes deelnemers aan elkaar gewaagd te zijn. Team France, met aan het roer de Franse succesvolle zeezeiler Franck Cammas , was het enige team dat zaterdag geen wedstrijd wist te winnen. Maar het revancheerde zich zondag door de Zweden te verslaan.

Niettemin lijken de fietsen van Nieuw-Zeeland hun waarde te bewijzen.