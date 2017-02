Zegereeks duurt voort: Toornstra schiet Feyenoord langs FC Groningen

Het kwam Feyenoord prima uit, want met name Steven Berghuis verkwistte de nodige kansen. Wat voor de rechtsbuiten pleitte: hij bereidde ook genoeg kansen voor, waaronder de eerste treffer van Toornstra in de 39e minuut toen hij directe tegenstander Van Nieff poortte en de bal kundig terugtrok voor de dodelijke rechter van Toornstra. Diens inzet paste precies in de verre hoek, waarbij Jørgensen slim opsprong zodat buitenspel werd opgeheven.



Geen goal dus voor Jørgensen, maar van levensbelang was de spits toch weer als aanspeelpunt en doorgeefluik. Ook linksbuiten Elia had voor de verandering geen aandeel in de treffers, maar ook hij beef immer dreigend. Het is opvallend hoe lang de vormpiek aanhoudt bij de aanvallers, zozeer dus zelfs dat aanvoerder Kuijt met gerust hart rust kan worden gegund.



Pas een kwartier voor tijd kwam de routinier in de ploeg. Dat was tien minuten nadat Toornstra, op kunstig aangeven van Van der Heijden, voor 2-0 had getekend middels een harde binnenkant rechts in de kruising. En een minuut nadat FC Groningen tot tien man was gedecimeerd vanwege een rode kaart voor Bacuna die de kuit van Kongolo torpedeerde.